"Stavo per impiccarmi", Andrea Piazzolla choc: "Javier Rigau è gay", le due bombe a Live Non è la d'Urso (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida ospiti di Live Non è la d'Urso, hanno sganciato delle bombe incredibili. L'assistente nella diva sostiene che Javier Rigau sia gay. L'attrice, interpellata dalla conduttrice afferma: "Non sapevo avesse un compagno… sapevo che aveva un autista, suo amico. Ma non era uno solo ma di più…". "Stavo per impiccarmi", Andrea...

