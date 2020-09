Semaforo verde alla rinascita (Di domenica 13 settembre 2020) Leo Turrini Il cuore di Firenze batteva ieri sera per la Ferrari, celebrata per i suoi mille Gran Premi nell'incanto di una città unica. Bastasse l'emozione, oggi Charles Leclerc vincerebbe al Mugello!... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Leo Turrini Il cuore di Firenze batteva ieri sera per la Ferrari, celebrata per i suoi mille Gran Premi nell'incanto di una città unica. Bastasse l'emozione, oggi Charles Leclerc vincerebbe al Mugello!...

Il cuore di Firenze batteva ieri sera per la Ferrari, celebrata per i suoi mille Gran Premi nell’incanto di una città unica. Bastasse l’emozione, oggi Charles Leclerc vincerebbe al Mugello! Non accadr ...

Sul Titano oggi inizia il campionato

Semaforo verde sulla nuova stagione del calcio sammarinese. Oggi scatta il campionato del Titano con una formula rinnovata. Tutti a caccia del Tre Fiori, incoronato vincitore della passata stagione. I ...

