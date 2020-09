Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo nei prossimi giorni (Di domenica 13 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata. Transito di velature nel pomeriggio e locali addensamenti nelle zone interne. Venti: da deboli a moderati settentrionali (Grecale nelle zone interne, Maestrale sulla costa). Mari: poco mossi, localmente mossi al largo. temperature: stazionarie o in lieve calo, ma sempre su valori 5-6°C superiori alle medie del periodo. Martedì 15 Settembre da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi a largo nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper la. Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata. Transito di velature nel pomeriggio e locali addensamenti nelle zone interne. Venti: da deboli a moderati settentrionali (Grecale nelle zone interne, Maestrale sulla costa). Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.: stazionarie o in lieve, ma sempre su valori 5-6°C superiori alle medie del periodo. Martedì 15 Settembre da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mossi o temporaneamente mossi a largo nel ...

