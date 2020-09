Pensioni di invalidità 2020: ANMIC di Rieti sollecita la circolare Inps (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue incessantemente il dibattito sull’aumento stabilito dalla sentenza 152/2020 pubblicata dalla Corte costituzionale che stabilisce l’incremento dal 20 luglio 2020 della pensione di invalidità fino ad un massimo, stanti determinati requisiti reddituali personali o coniugali, di 651 euro. Gli invalidi attendono da tempo questa maggiorazione, proprio perché per molti vorrebbe finalmente dire ‘vivere dignitosamente’, purtroppo in tanti ci scrivono preoccupati in quanto l’aumento non vi è ancora stato, dubitando la maggiorazione annunciata sia reale. Il Decreto Agosto, pubblicato ormai in Gazzetta ufficiale il 15 agosto, ha ribadito che avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordomuti a partire dai 18 anni senza ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue incessantemente il dibattito sull’aumento stabilito dalla sentenza 152/pubblicata dalla Corte costituzionale che stabilisce l’incremento dal 20 lugliodella pensione di invalidità fino ad un massimo, stanti determinati requisiti reddituali personali o coniugali, di 651 euro. Gli invalidi attendono da tempo questa maggiorazione, proprio perché per molti vorrebbe finalmente dire ‘vivere dignitosamente’, purtroppo in tanti ci scrivono preoccupati in quanto l’aumento non vi è ancora stato, dubitando la maggiorazione annunciata sia reale. Il Decreto Agosto, pubblicato ormai in Gazzetta ufficiale il 15 agosto, ha ribadito che avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordomuti a partire dai 18 anni senza ...

