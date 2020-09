Incidenti in montagna: domenica di interventi per l'elisoccorso (Di domenica 13 settembre 2020) La domenica di bel tempo è coincisa, purtroppo, con una giornata di Incidenti in montagna. Questa mattina, intorno alle 11.30, soccorritori in azione sul sentiero per l'Alpe Piazza per una persona ... Leggi su leccotoday (Di domenica 13 settembre 2020) Ladi bel tempo è coincisa, purtroppo, con una giornata diin. Questa mattina, intorno alle 11.30, soccorritori in azione sul sentiero per l'Alpe Piazza per una persona ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: precipita da Cervino, morto alpinista 26enne Agenzia ANSA La storia dell’alpinismo Piceno e di due grandi personaggi: Orsini e Cantalamessa

Forse per l’immediata vicinanza del centro cittadino ad aree boschive e montane, la tradizione montana ad Ascoli è sempre stata forte e sentita: in un periodo in cui raggiungere il Gran Sasso o i vici ...

Tragedia sulle Alpi pusteresi, Norbet Unterhuber precipita per 150 metri e muore davanti alla moglie

Il 54enne di Perca è precipitato sul monte Collalto nelle gruppo delle Vedrette di Ries. E' il secondo incidente mortale in 24 ore. Nella giornata di ieri, sabato 12 settembre, Barbara Kinigadner ha ...

