Cristina D’avena incredibile: ha un fidanzato segretissimo (Di domenica 13 settembre 2020) Cristina D’Avena è diventata un’icona sexy. Qualche giorno fa una sua foto ha fatto il giro del web. La più cliccata, la più commentata. Al Corriere della Sera racconta il suo amore per i fans e un fidanzato segreto… Non c’è una canzone del suo passato che l’ha ancora stufata. A dire il vero Cristina D’Avena non si è nemmeno mai stancata di incontrare i suoi fans. “IoArticolo completo: Cristina D’avena incredibile: ha un fidanzato segretissimo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 13 settembre 2020)D’Avena è diventata un’icona sexy. Qualche giorno fa una sua foto ha fatto il giro del web. La più cliccata, la più commentata. Al Corriere della Sera racconta il suo amore per i fans e unsegreto… Non c’è una canzone del suo passato che l’ha ancora stufata. A dire il veroD’Avena non si è nemmeno mai stancata di incontrare i suoi fans. “IoArticolo completo:D’avena: ha undal blog SoloDonna

MICIO7BEAR : RT @Corriere: Cristina D’Avena e il boom su Instagram: «Però il mio fidanzato rimane un segreto» - maybeloriBerte : @GodneyBitch_ Un mio amico poi l’ha incontrato per strada e ci ha fatto una foto?? lo invidio troppo io ho foto solo… - infoitcultura : Cristina D’Avena in bikini è esagerata: lo scatto scatena i follower di IG - infoitcultura : Cristina D’Avena una bomba in bikini: reggiseno esplode, slip micro – FOTO - infoitcultura : Cristina D’Avena e il boom su Instagram: «Però il mio fidanzato rimane un segreto» -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’avena Cristina D’Avena e il boom su Instagram: «Però il mio fidanzato rimane un segreto» Corriere della Sera