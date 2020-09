Covid-19, numeri in crescita nel Sannio: sei nuovi positivi e due guariti (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta il numero di positivi al Covid-19 nel Sannio, il consueto aggiornamento dell’Asl del capoluogo sannita presenta un quadro in cui si registra un numero totale di positivi 63 perone, rispetto alle 57 di ieri. I casi registrati riguardano i comuni di Benevento (2), Bonea (1), Durazzano (1), Sant’Agata de’ Goti (2), Telese Terme (2) e Tocco Caudio (1). Delle 63 persone positive, quattro sono ricoverate in ospedale, e precisamente due all’Ospedale “San Pio” di Benevento ed altre due persone ricoverate fuori Provincia. Si registrano anche due guarigioni, appartenenti a persone di Moiano e Reino. Resta alta l’attenzione al contagio da Covid-19 nel Sannio. Di seguito la tabella riassuntiva ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta il numero dial-19 nel, il consueto aggiornamento dell’Asl del capoluogo sannita presenta un quadro in cui si registra un numero totale di63 perone, rispetto alle 57 di ieri. I casi registrati riguardano i comuni di Benevento (2), Bonea (1), Durazzano (1), Sant’Agata de’ Goti (2), Telese Terme (2) e Tocco Caudio (1). Delle 63 persone positive, quattro sono ricoverate in ospedale, e precisamente due all’Ospedale “San Pio” di Benevento ed altre due persone ricoverate fuori Provincia. Si registrano anche due guarigioni, appartenenti a persone di Moiano e Reino. Resta alta l’attenzione al contagio da-19 nel. Di seguito la tabella riassuntiva ...

