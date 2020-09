Calciomercato Genoa: piace Wilshere per il centrocampo (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Genoa: il direttore sportivo Faggiano è sulle tracce dell’ex Arsenal Wilshere. Ecco l’idea dei rossoblù Secondo il Corriere dello Sport, il sogno di mercato del Genoa è Jack Wilshere. Il centrocampista potrebbe lasciare il West Ham nei prossimi giorni e sarebbe nel mirino del ds Faggiano. Intanto è in via di definizione lo scambio alla pari – siamo allo scambio di documenti per il doppio prestito con diritto di riscatto – con il Verona tra Andrea Favilli e Marius Stepinski, che ritroverà così Maran dopo averci lavorato insieme al Chievo, è cominciato il pressing rossoblù su Milan Badelj. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020): il direttore sportivo Faggiano è sulle tracce dell’ex Arsenal. Ecco l’idea dei rossoblù Secondo il Corriere dello Sport, il sogno di mercato delè Jack. Il centrocampista potrebbe lasciare il West Ham nei prossimi giorni e sarebbe nel mirino del ds Faggiano. Intanto è in via di definizione lo scambio alla pari – siamo allo scambio di documenti per il doppio prestito con diritto di riscatto – con il Verona tra Andrea Favilli e Marius Stepinski, che ritroverà così Maran dopo averci lavorato insieme al Chievo, è cominciato il pressing rossoblù su Milan Badelj. Leggi su Calcionews24.com

