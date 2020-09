Calcio | Azzurre | attesa su conferma o rinvio gara con Israele

sportli26181512 : Italia-Israele di calcio femminile a rischio rinvio per coronavirus: attesa la decisione: Dopo un aumento dei conta… - ColucciLc : RT @EmpoliLadies: ?? Questa mattina si sono svolti i sorteggi degli otto gironi della Coppa Italia TIMVISION di calcio femminile. Le azzurre… - Stefano02971282 : @PeppeMur84 @gloriapoch72 @Danila9631 @Brigate_Azzurre @ParticipioPart @IRubentismo @SoloCalcio5 @CNCastellabate… - IsraelinItaly : Giovedì 17 settembre allo Stadio Carlo Castellani di Empoli alle ore 20:45, le #azzurre ???? di Milena Bertolini sfid… - ChievoWomen : RT @EmpoliLadies: ?? Questa mattina si sono svolti i sorteggi degli otto gironi della Coppa Italia TIMVISION di calcio femminile. Le azzurre… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Azzurre

Tiscali.it

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - La Nazionale femminile di calcio è ancora in attesa di sapere se verrà confermata o rinviata la partita con Israele in programma allo stadio 'Castellani' di Empoli giovedì p ...È stata annullata la partita amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli, in programma domenica sera alle 20.30. Tre giocatori del club portoghese sono risultati positivi al coronavirus, spingendo gli or ...