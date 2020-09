Cade per 50 metri metri in montagna: gravissimo un 44enne (Di domenica 13 settembre 2020) Sono gravi le condizioni di F.C., 44enne di Istrana, inciampato e caduto per una cinquantina di metri mentre percorreva la via normale alla Cima Nord del San Sebastiano ad Agordo, BL,. All'uomo, che ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 13 settembre 2020) Sono gravi le condizioni di F.C.,di Istrana, inciampato e caduto per una cinquantina dimentre percorreva la via normale alla Cima Nord del San Sebastiano ad Agordo, BL,. All'uomo, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Cade per Cade per 50 metri metri in montagna: gravissimo un 44enne TrevisoToday Moto3, GP San Marino. A Misano vince McPhee su Ogura e Suzuki. Out Arenas

Il pilota inglese trionfa a Misano al termine di una gara molto combattuta. Podio completato dai nipponici Ogura e Suzuki, anche se il pilota del TeamSic58 scherza: "Io primo degli italiani". Arenas c ...

Maya Gabeira, la super women del surf che batte gli uomini

Brasiliana, ha vinto l’Oscar dell’onda più alta cavalcata quest’anno: oltre 22 metri. “Ho fatto meglio anche degli uomini, per una donna sembrava impossibile” La chiamano “super woman del surf” e lei ...

