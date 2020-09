Br | il deposito segreto riemerge dal boschetto ​con divise e proiettili

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 settembre 2020) Gabriele Laganà Ildelle Br è stato scoperto grazie ad una segnalazione in un bosco nell’alto Lazio. All’interno armi e documenti per la "guerra" allo Stato Erano così ben nascosti sotto terra che per oltre 40 anni nessuno li ha mai rinvenuti. Di tempo ne è passato: chi conosceva l’ubicazione del nascondiglio non li ha più recuperati. Ma oggi sono stati riportati alla luce grazie ad una segnalazione. Non sono oggetti comuni né un tesoro sepolto da banditi bensì armi, documenti e altro materiale in possesso delle Br, le Brigate rosse, negli "anni di piombo". Strumenti che servivano per "l’attacco al cuore dello Stato". Non si sa se siano mai stati utilizzati. Quel che è certo è che il ritrovamento fa ritornare alla mente il periodo più buio della storia ...