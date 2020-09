Accusa la moglie di non aver preparato in tempo il pranzo e la picchia davanti alla figlioletta (Di domenica 13 settembre 2020) Accusa la moglie di non aver preparato in tempo il pranzo e la picchia, poi viene arrestato. Accade in provincia di Foggia. La vittima ha inoltre subito da poco un’interruzione di gravidanza e per questo ancora convalescente.Si tratta di una 22enne di origini straniere, da tempo residente nel Comune di Mattinata, in provincia di Foggia. A picchiarla il marito 33enne, un connazionale. Per fortuna sul posto grazie a una telefonata di allarme proprio da parte della vittima, sono giunti i carabinieri di Mattinata, coadiuvati da quelli della Compagnia di Manfredonia, che hanno interrotto la violenza in corso e hanno arrestato il marito violento.L’appartamento, completamente a soqquadro, era il chiaro segno di una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020)ladi noninile la, poi viene arrestato. Accade in provincia di Foggia. La vittima ha inoltre subito da poco un’interruzione di gravidanza e per questo ancora convalescente.Si tratta di una 22enne di origini straniere, daresidente nel Comune di Mattinata, in provincia di Foggia. Arla il marito 33enne, un connazionale. Per fortuna sul posto grazie a una telefonata dirme proprio da parte della vittima, sono giunti i carabinieri di Mattinata, coadiuvati da quelli della Compagnia di Manfredonia, che hanno interrotto la violenza in corso e hanno arrestato il marito violento.L’appartamento, completamente a soqquadro, era il chiaro segno di una ...

