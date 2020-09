Whatsapp introduce lo shopping in app

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 12 settembre 2020)inserirà a breve nuove funzionalità nella popolare app di messaggistica. Uno dei rumors trapelati riguarda la possibilità di usufruire di un servizio per gli acquisti tramite corriere, ovviamente la notizia ha molto incuriosito gli utenti. L’app sta lavorando per includere un pulsante, rappresentato da un’icona a forma di borsa, da posizionare accanto al pulsante della chiamata. Cliccando questo pulsante, si potrà accedere direttamente al catalogo di prodotti messo a disposizione dalle diverse aziende attraverso la chat business. La scelta è stata introdotta dopo la scelta di altri social come Facebook ed Instagram di introdurre la funzione, e consentirà di fare il “checkout” degli articoli scelti, e di pagarli direttamente utilizzando l’app. ...