#Tusiquevales 7 – Prima puntata del 12 settembre 2020 – Con Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. (Di sabato 12 settembre 2020) Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Prima puntata della sua settima edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, ancora una volta, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La scorsa stagione ha … L'articolo #Tusiquevales 7 – Prima puntata del 12 settembre 2020 – Con ... Leggi su unduetre (Di sabato 12 settembre 2020) Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con ladella sua settima edizione. Il grande talent show di5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, ancora una volta, il terzetto composto da. La scorsa stagione ha … L'articolo7 –del 12– Con ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Tusiquevales Prima Stasera in tv, sabato 12 settembre: Tu sì que vales anticipa Ballando

Finalmente stasera in tv su Canale5 torna la nuova edizione di Tu sì que vales con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Conduttori ancora ...

Mara Venier riparte da “Domenica in”, con la sorpresa del premier Conte e Maria De Filippi

«Verrà presto a trovarci in studio – racconta Mara. Doveva già venire la scorsa stagione ma c’è stato un fermo. Maria mi ha sostenuto quando la Rai mi aveva abbandonato. Grazie alla partecipazione a T ...

Finalmente stasera in tv su Canale5 torna la nuova edizione di Tu sì que vales con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Conduttori ancora ...«Verrà presto a trovarci in studio – racconta Mara. Doveva già venire la scorsa stagione ma c’è stato un fermo. Maria mi ha sostenuto quando la Rai mi aveva abbandonato. Grazie alla partecipazione a T ...