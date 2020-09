Referendum | secondo noi non si può parlare di riforma | è la solita boutade all’italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Si avvicina ilsul taglio dei parlamentari e molti sono ancora gli indecisi: coloro che non sanno a chi credere e coloro che non hanno voglia di credere più a niente e che diserteranno il loro seggio per il voto. La chiave del taglio dei parlamentari è proprio nei seggi, non nelle poltrone; sono i primi che infatti verranno ridotti: gli eletti alla Camera dei Deputati passerebbero dagli attuali 630 a 400, mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200. Tagliare i seggi vuol dire anche tagliare la rappresentanza e non vuol dire né abbreviare i tempi di discussione, né accentuare l’efficienza dei pochi rimasti; tale risultato potrebbe invece ottenersi con una revisione dei procedimenti legislativi, disciplinati dalla Costituzione e dai regolamenti. Meno parlamentari, meno corruzione? Ma ...