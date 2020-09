Prove libere tre Gp Mugello:Bottas regna,Verstappen insegue (Di sabato 12 settembre 2020) Si è conclusa da poco la sessione delle Prove libere del Gp del Mugello. A guidare i piloti, è la Mercedes di Valterri Bottas che con il tempo di 1:16:530 si impone come leader delle Prove libere. Ad inseguire troviamo un perfetto Max Verstappen. Il distacco dal finlandese è di soli 17 millesimi. Terzo Lewis Hamilton che fatica a trovare il passo e il giusto feeling con il tracciato. Nonostante questo, il gap da Bottas è di 84 millesimi. I primi tre piloti sono racchiusi in nemmeno un decimo. La pole position non è mai stata così in bilico. Prove libere tre Gp Mugello: Ferrari benino;bene Stroll Migliora di poco la Ferrari. La rossa di Maranello, in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) Si è conclusa da poco la sessione delledel Gp del. A guidare i piloti, è la Mercedes di Valterriche con il tempo di 1:16:530 si impone come leader delle. Ad inseguire troviamo un perfetto Max. Il distacco dal finlandese è di soli 17 millesimi. Terzo Lewis Hamilton che fatica a trovare il passo e il giusto feeling con il tracciato. Nonostante questo, il gap daè di 84 millesimi. I primi tre piloti sono racchiusi in nemmeno un decimo. La pole position non è mai stata così in bilico.tre Gp: Ferrari benino;bene Stroll Migliora di poco la Ferrari. La rossa di Maranello, in ...

