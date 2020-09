Nuovo stadio Roma, Friedkin a colloquio con la Raggi. Giornata intensa a Trigoria (Di sabato 12 settembre 2020) , si è parlato anche del settore giovanile Dan Friedkin ha già preso in mano la sua Roma. Il Nuovo presidente giallorosso – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha passato un’intensa Giornata nel centro sportivo di Trigoria per iniziare a toccare con mano la situazione che sta attraversando il club. stadio – Friedkin – si legge – ha chiesto un incontro con la Raggi per il Nuovo impianto. Non solo stadio, ci saranno anche altri temi su cui discutere. Nel frattempo il numero uno dei capitolini ha dato il via libera al ritorno di Smalling. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) , si è parlato anche del settore giovanile Danha già preso in mano la sua. Ilpresidente giallorosso – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha passato un’nel centro sportivo diper iniziare a toccare con mano la situazione che sta attraversando il club.– si legge – ha chiesto un incontro con laper ilimpianto. Non solo, ci saranno anche altri temi su cui discutere. Nel frattempo il numero uno dei capitolini ha dato il via libera al ritorno di Smalling. Leggi su Calcionews24.com

Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - bonnigraph : RT @BritishFootball: In settima serie inglese, l'@ilkestontown_fc ha messo a nuovo il proprio stadio prima dell'inizio della stagione. Nuov… - marino29b : RT @ElioLannutti: Presto un incontro tra Raggi e Friedkin per lo stadio della Roma - NeriTorrigiani : @Fiorentinanews Firenze non ha bisogno di un nuovo stadio! @darionardella #micheleuva @dariofrance - NeriTorrigiani : @PaoloPuccioni @MacchiaIl @firenzeviola_it Firenze non ha bisogno di un nuovo stadio! @darionardella #micheleuva @dariofrance -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo stadio Nuovo stadio Roma, Friedkin a colloquio con la Raggi. Giornata intensa a Trigoria Calcio News 24 Tumore del fegato: appello per terapia sistemica

Esperti di tutto il mondo si sono riuniti in un meeting virtuale che precede il Congresso 2020 della International Liver Cancer Association (ILCA), anch’esso in forma virtuale, per lanciare una dichia ...

Il ritorno "filantropico" di Robben

Non sono molti i campioni tornati al calcio professionistico dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. C'è chi lo ha fatto per soldi (Cruijff, Zico), chi per aiutare un allenatore a cui era molto legat ...

Esperti di tutto il mondo si sono riuniti in un meeting virtuale che precede il Congresso 2020 della International Liver Cancer Association (ILCA), anch’esso in forma virtuale, per lanciare una dichia ...Non sono molti i campioni tornati al calcio professionistico dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. C'è chi lo ha fatto per soldi (Cruijff, Zico), chi per aiutare un allenatore a cui era molto legat ...