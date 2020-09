Mara Venier, arrivata la conferma: “Un grandissimo ospite a Domenica In” (Di sabato 12 settembre 2020) Mara Venier ha anticipato la presenza di un super ospite a Domenica In. Un gran colpo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni La conduttrice sta per partire con la nuova edizione di Domenica In. Il programma più amato dagli italiani che da anni vede Zia Mara al timone. Negli ultimi giorni la conduttrice storica del … L'articolo Mara Venier, arrivata la conferma: “Un grandissimo ospite a Domenica In” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020)ha anticipato la presenza di un superIn. Un gran colpo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni La conduttrice sta per partire con la nuova edizione diIn. Il programma più amato dagli italiani che da anni vede Ziaal timone. Negli ultimi giorni la conduttrice storica del … L'articolola: “UnIn” proviene da leggilo.org.

ItaliaRai : Torna l'atteso appuntamento domenicale con la super Mara Venier con ospiti, dibattiti, interviste e tanto intratten… - iamellico : RT @GalantoMassimo: Stefano Coletta, direttore di Rai1, in conferenza stampa: 'Posso con fermezza dire che Maria De Filippi sarà ospite di… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier torna in tv e si prepara a ospitare Maria De Filippi - GalantoMassimo : Stefano Coletta, direttore di Rai1, in conferenza stampa: 'Posso con fermezza dire che Maria De Filippi sarà ospite… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Ansa: 'A Domenica In riparto dagli abbracci'. #MaraVenier riparte domani con la sua #DomenicaIn @RaiUno #ANSA -