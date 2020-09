‘Lurido assassino’: imprenditore vittima di insulti e minacce sui social perché si chiama Gabriele Bianchi (Di sabato 12 settembre 2020) Gabriele Bianchi: un nome di cui in questi giorni si sente parlare molto, con la risonanza mediatica che l’omicidio di Willy Monterio ha avuto e sta ancora avendo. Ma, da quando le identità dei 4 assassini del 21enne sono state rese note, avere lo stesso nome e cognome di uno di loro diventa un fardello difficile da portare se si diventa bersagli della stupidità e della cattiveria insensata. Omonimia e qualche contingenza di troppo sono le caratteristiche del protagonista della storia che stiamo per raccontarvi. Il ragazzo in questione ha 28 anni, è di Cisterna di Latina, è titolare di 3 esercizi commerciali e e si chiama proprio Gabriele Bianchi. Facciamoci spiegare da lui come sono andate le cose. Com’è cambiata la tua vita dopo che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 settembre 2020): un nome di cui in questi giorni si sente parlare molto, con la risonanza mediatica che l’omicidio di Willy Monterio ha avuto e sta ancora avendo. Ma, da quando le identità dei 4 assassini del 21enne sono state rese note, avere lo stesso nome e cognome di uno di loro diventa un fardello difficile da portare se si diventa bersagli della stupidità e della cattiveria insensata. Omonimia e qualche contingenza di troppo sono le caratteristiche del protagonista della storia che stiamo per raccontarvi. Il ragazzo in questione ha 28 anni, è di Cisterna di Latina, è titolare di 3 esercizi commerciali e e siproprio. Facciamoci spiegare da lui come sono andate le cose. Com’è cambiata la tua vita dopo che si ...

