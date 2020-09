Juventus, problema bilancio: incubo ‘rosso’ per Agnelli (Di sabato 12 settembre 2020) Juventus con l’acqua alla gola? Il problema finanziario per la società bianconera potrebbe essere infatti più grave del previsto. Secondo l’ultimo bilancio approvato dal consiglio amministrativo bianconero, i sospetti su un possibile bilancio semestrale in rosso sono stati confermati. Sono infatti 71 i milioni andati in fumo, nonostante le soluzione apportate nell’ultimo breve periodo, fruttuose ma insufficienti. Anche il fatturato della società di Agnelli sembra in calo, passando da 621 a 573 milioni di euro. I numerosi analisti a lavoro hanno dunque stimato una perdita di circa 50 milioni, la cui causa sarebbe ricollegabile a vari sterili settori, depotenziati dalle turbolenze sanitarie degli ultimi mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020)con l’acqua alla gola? Ilfinanziario per la società bianconera potrebbe essere infatti più grave del previsto. Secondo l’ultimoapprovato dal consiglio amministrativo bianconero, i sospetti su un possibilesemestrale in rosso sono stati confermati. Sono infatti 71 i milioni andati in fumo, nonostante le soluzione apportate nell’ultimo breve periodo, fruttuose ma insufficienti. Anche il fatturato della società disembra in calo, passando da 621 a 573 milioni di euro. I numerosi analisti a lavoro hanno dunque stimato una perdita di circa 50 milioni, la cui causa sarebbe ricollegabile a vari sterili settori, depotenziati dalle turbolenze sanitarie degli ultimi mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

