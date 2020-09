Italia Sì: a crederci non è più solo Liorni ma anche Rai 1 (Di sabato 12 settembre 2020) Marco Liorni Italia Sì è la giusta alternativa a Verissimo. Non si cerca di rincorrere la concorrenza ma il padrone di casa, Marco Liorni, punta tutto sui temi da sviscerare insieme ai suoi opinionisti che quest’anno, per la terza edizione del programma, non saranno fissi. Rita dalla Chiesa ed Elena Santarelli hanno lasciato la trasmissione e al loro posto si alterneranno diversi volti durante tutta la stagione. Per la prima puntata hanno presenziato Mariolina Cannulli, Georgia Luzi, Raimondo Todaro, Enrica Bonaccorti, Mauro Coruzzi e, in collegamento, Diego Dalla Palma. Il pubblico non è presente in studio ma in collegamento da casa, come avviene ogni giorno con Reazione a Catena. Marco Liorni non è più solo alla guida di Italia Sì: pare ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 settembre 2020) MarcoSì è la giusta alternativa a Verissimo. Non si cerca di rincorrere la concorrenza ma il padrone di casa, Marco, punta tutto sui temi da sviscerare insieme ai suoi opinionisti che quest’anno, per la terza edizione del programma, non saranno fissi. Rita dalla Chiesa ed Elena Santarelli hanno lasciato la trasmissione e al loro posto si alterneranno diversi volti durante tutta la stagione. Per la prima puntata hanno presenziato Mariolina Cannulli, Georgia Luzi, Raimondo Todaro, Enrica Bonaccorti, Mauro Coruzzi e, in collegamento, Diego Dalla Palma. Il pubblico non è presente in studio ma in collegamento da casa, come avviene ogni giorno con Reazione a Catena. Marconon è piùalla guida diSì: pare ...

ballerino20 : @CarloCalenda Carley to come fa un italiano con anche un neurone attivo a credere uno che il più grande collezionis… - oceanerazzurro : @Marco_dreams @nonnaangela60 Non puoi sapere i dati reali in questo paese dei balocchi...in nessun settore!!!Qui no… - enzatassone48 : RT @tizianamaiolo: 'Ho piena fiducia nella magistratura'. E così ci è cascato anche @matteosalvinimi , il primo a non crederci. Perché lo s… - GiulianoRobe : RT @tizianamaiolo: 'Ho piena fiducia nella magistratura'. E così ci è cascato anche @matteosalvinimi , il primo a non crederci. Perché lo s… - ruiciccio : RT @CianPdc: @PoliticaPerJedi Fino al 21 settembre dobbiamo crederci, sognando un'Italia che abbia finalmente smaltito la sbornia populista… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia crederci Mattia Zaccagni, tra Hellas e Italia «Crederci e crescere» L'Arena Zverev in finale: “Non riesco ancora a crederci. Stavo giocando molto male”

La testa di serie numero 5 degli Us Open, il tedesco Alexander Zverev, ha sconfitto in un’incredibile rimonta Pablo Carreno Busta con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3. Il giovane sfiderà adesso l’a ...

Referendum, secondo noi non si può parlare di riforma: è la solita boutade all’italiana

Si avvicina il referendum sul taglio dei parlamentari e molti sono ancora gli indecisi: coloro che non sanno a chi credere e coloro che non hanno voglia di credere più a niente e che diserteranno il l ...

La testa di serie numero 5 degli Us Open, il tedesco Alexander Zverev, ha sconfitto in un’incredibile rimonta Pablo Carreno Busta con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3. Il giovane sfiderà adesso l’a ...Si avvicina il referendum sul taglio dei parlamentari e molti sono ancora gli indecisi: coloro che non sanno a chi credere e coloro che non hanno voglia di credere più a niente e che diserteranno il l ...