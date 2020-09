Highlights Treviso-Venezia 73-70, Supercoppa A1 basket 2020 (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Treviso-Venezia 73-70, match valido per la Supercoppa di A1 di basket 2020. Match entusiasmante quello tra le due squadre venete, con la Reyer a lungo in vantaggio che viene clamorosamente beffata nell’ultimo quarto dalla super rimonta dei padroni di casa, che trovano il canestro vincente a trenta secondi dal termine. In alto le immagini salienti del match del girone C. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Ilcon glidi73-70, match valido per ladi A1 di. Match entusiasmante quello tra le due squadre venete, con la Reyer a lungo in vantaggio che viene clamorosamente beffata nell’ultimo quarto dalla super rimonta dei padroni di casa, che trovano il canestro vincente a trenta secondi dal termine. In alto le immagini salienti del match del girone C.

Gli highlights di Treviso-Trento 91-67, match della quarta giornata della Supercoppa A1 2020 di basket. Netta vittoria dei padroni di casa, che al PalaVerde conquistano il primo successo dopo tre scon ...

Primo trionfo per Treviso Basket: demolita Trento

TREVISO – Nonostante la serata non particolarmente ispirata di Christian Mekowulu, la De’ Longhi trova il modo di imporsi sull’avversario e conquista la prima vittoria ufficiale dell’anno. Torna final ...

