Funerali Willy | folla di persone per l’ultimo saluto | famiglia e amici indossano magliette e camicie bianche “in segno di purezza”- Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020)diaidiDuarte, il giovane ucciso a Colleferro in un pestaggio. La cerimonia, si svolge al campo sportivo “Piergiorgio Tintisona” di Paliano. Familiari e, ma anche molti partecipanti,e cin memoria del ragazzo come “di purezza e gioventù”. A richiederlo la stessadel giovane, come riferito dal sindaco di Paliano. Alle esequie partecipano anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolodiper l’ultimo ...