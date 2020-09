Folla di magliette bianche ai funerali di Willy, Conte: 'Ci aspettiamo condanne severe' (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 9, un'ora prima dell'inizio delle esequie di Willy Monteiro Duarte era già pieno lo stadio comunale di Paliano, Frosinone,. Il centro sportivo scelto per celebrare i funerali ha visto la ... Leggi su globalist (Di sabato 12 settembre 2020) Alle 9, un'ora prima dell'inizio delle esequie diMonteiro Duarte era già pieno lo stadio comunale di Paliano, Frosinone,. Il centro sportivo scelto per celebrare iha visto la ...

Herbert403 : Funerali Willy, folla di persone per l’ultimo saluto: famiglia e amici indossano magliette e camicie bianche “in se… - globalistIT : - infoitinterno : Funerali Willy, folla di persone per l’ultimo saluto: famiglia e amici indossano magliette e camicie… - maxwolf63 : Una folla in bianco dà l'ultimo saluto a Willy. La passerella di Conte e Zingaretti - irenestorti1 : RT @tempoweb: ?? Una folla in bianco dà l'ultimo saluto a #WillyMonteiroDuarte. La passerella di #Conte e #Zingaretti -