Durante il lockdown disturbi alimentari più gravi per 1 paziente su 3. L'esperta: "Stress e isolamento favoriscono ricadute nei giovani" (Di sabato 12 settembre 2020) Dispense piene, molto più tempo da trascorrere in casa, rapporti sociali interrotti. È stato anche questo il lockdown, che ha portato con sé una serie di effetti sulle nostre abitudini e sul rapporto con il cibo. Anche nei bambini e negli adolescenti, ancora sotto stress tra le incognite sul rientro a scuola, dispositivi e regole di prevenzione e distanziamento forzato dai loro coetanei. Secondo uno studio pubblicato di recente sull'International Journal of Eating Disorders e condotto su oltre mille pazienti tra Olanda e Stati Uniti i DCA (disturbi del comportamento alimentare), come anoressia e bulimia, nelle persone che già ne soffrivano prima del lockdown, si sono aggravati. E lo conferma a ilfattoquotidiano.it Anna Ogliari, medico e psicologa clinica, esperta in disturbi

Alfonso Signorini è pronto a ripartire con la sua seconda edizione del GF Vip da conduttore. Lunedì 14 settembre ripartirà il format, dopo l'edizione anomala della scorsa stagione, quando il conduttor ...

Il lato oscuro dello Smart working

Come qualsiasi altra cosa, lo Smart working – in lingua amica lavoro agile – nasconde dei pericoli. Svolgere la propria attività professionale senza recarsi nella sede aziendale ha un corposo bagaglio ...

