Dramma in città, un 23enne trovato morto in contrada San Chirico

Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un 23enne è deceduto nella serata di ieri nella propria abitazione in contrada San Chirico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Benevento che hanno avviato i primi accertamenti. Il decesso, sarebbe dovuto per causa naturali dopo una prima visita del medico legale intervenuto sul posto.

