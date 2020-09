Covid-19 l’immunità dura solo un mese, lo studio scientifico (Di sabato 12 settembre 2020) La possibilità di riammalarsi di Covid 19 esiste perché l’immunità dura solo un mese, la conferma arriva da nuovi studi scientifici condotti dai ricercatori della Nanjing University. La risposta dell’Università di Padova: l’immunità Covid 19 dura più mesi A livello internazionale e interdisciplinare, vengono criticati i dati sulla durata del sistema immunitario contro il Covid 19. Infatti, il professor Andrea Crisanti dell’Università di Padova ha risposto a questa nuova ricerca con i risultati raccolti al Vo Euganeo. Lo studioso afferma che l’immunità dura cinque o sei mesi mentre per gli asintomatici risulta più ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 settembre 2020) La possibilità di riammalarsi di19 esiste perché l’immunitàun, la conferma arriva da nuovi studi scientifici condotti dai ricercatori della Nanjing University. La risposta dell’Università di Padova: l’immunità19più mesi A livello internazionale e interdisciplinare, vengono criticati i dati sullata del sistema immunitario contro il19. Infatti, il professor Andrea Crisanti dell’Università di Padova ha risposto a questa nuova ricerca con i risultati raccolti al Vo Euganeo. Loso afferma che l’immunitàcinque o sei mesi mentre per gli asintomatici risulta più ...

