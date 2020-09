Corse clandestine stile Fast and Furious, velocità folle e assembramenti (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) Centinaia di spettatori, folle velocità e tra la gente degli agenti in borghese che hanno filmato l’accaduto folle velocità tra le rotonde lungo la provinciale lecchese, all’altezza di Nibionno. La Sp342 si è trasformata in un circuito alla Fast and Furious con almeno 300 giovani pronti a vedere la gara. LEGGI ANCHE: Onofrio Coppolecchia, vittima … L'articolo Corse clandestine stile Fast and Furious, velocità folle e assembramenti (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020) Centinaia di spettatori,velocità e tra la gente degli agenti in borghese che hanno filmato l’accadutovelocità tra le rotonde lungo la provinciale lecchese, all’altezza di Nibionno. La Sp342 si è trasformata in un circuito allaandcon almeno 300 giovani pronti a vedere la gara. LEGGI ANCHE: Onofrio Coppolecchia, vittima … L'articoloand, velocità) proviene da www.meteoweek.com.

Folle velocità tra le rotonde lungo la provinciale lecchese, all’altezza di Nibionno. La Sp342 si è trasformata in un circuito alla Fast and Furious con almeno 300 giovani pronti a vedere la gara. Ono ...

Auto a tutta velocità tra le rotonde, con centinaia di spettatori a margine della strada, assembrati senza rispettare le distanze di sicurezza anti-Covid. Sono i video che arrivano dalla corsa clandes ...

