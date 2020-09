Coronavirus, Berlusconi dimesso a inizio settimana: montano le polemiche (Di sabato 12 settembre 2020) Silvio Berlusconi verrà dimesso dall’ospedale San Raffaele nei prossimi giorni, in un quadro clinico che rimane stabile. L’ex presidente del Consiglio ha trascorso 9 giorni nella struttura sanitaria milanese dopo essere risultato positivo al Coronavirus, così come i figli. Inizialmente le sue condizioni hanno destato preoccupazione, data l’età avanzata di Berlusconi. Il suo medico, il professor Alessandro Zangrillo, che sollevò un polverone per le sue parole sul Coronavirus, ha confermato l’alta carica virale dell’ex premier. Le condizioni di salute di Berlusconi sono state molto discusse e non sono mancate alcune polemiche. Berlusconi dimesso dal San Raffaele Silvio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Silvioverràdall’ospedale San Raffaele nei prossimi giorni, in un quadro clinico che rimane stabile. L’ex presidente del Consiglio ha trascorso 9 giorni nella struttura sanitaria milanese dopo essere risultato positivo al, così come i figli. Inizialmente le sue condizioni hanno destato preoccupazione, data l’età avanzata di. Il suo medico, il professor Alessandro Zangrillo, che sollevò un polverone per le sue parole sul, ha confermato l’alta carica virale dell’ex premier. Le condizioni di salute disono state molto discusse e non sono mancate alcunedal San Raffaele Silvio ...

VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Zangrillo: 'A marzo-aprile #Berlusconi sarebbe morto' #ANSA - fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - valeriodistefan : Silvio Berlusconi positivo al coronavirus - Mile67204548 : RT @VittorioSgarbi: Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto per i… -