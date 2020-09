Alphonso Davies a 19 anni sul tetto d’Europa, ma poteva finire al Crystal Palace (Di sabato 12 settembre 2020) Ve lo immaginate Alphonso Davies con un'altra maglia? Molti appassionati sicuramente no, i tifosi del Bayern nemmeno. Il laterale canadese è stato uno dei protagonisti della stagione dei bavaresi con delle prestazioni notevoli e le sue inarrestabili corse sulla fascia.Alphonso Davies E IL Crystal Palacecaption id="attachment 970307" align="alignnone" width="300" Alphonso Davies (getty images)/captionLa carriera di Davies avrebbe potuto prendere però la via della Premier League. A confermarlo è il presidente del Crystal Palace Parish: "Quando aveva 15 anni Davies mi fu consigliato da mia sorella, che vive a Edmonton. Siamo volati in Canada ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Ve lo immaginatecon un'altra maglia? Molti appassionati sicuramente no, i tifosi del Bayern nemmeno. Il laterale canadese è stato uno dei protagonisti della stagione dei bavaresi con delle prestazioni notevoli e le sue inarrestabili corse sulla fascia.E ILcaption id="attachment 970307" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionLa carriera diavrebbe potuto prendere però la via della Premier League. A confermarlo è il presidente delParish: "Quando aveva 15mi fu consigliato da mia sorella, che vive a Edmonton. Siamo volati in Canada ...

La carriera di Davies avrebbe potuto prendere però la via della Premier League. A confermarlo è il presidente del Crystal Palace Parish: “Quando aveva 15 anni Davies mi fu consigliato da mia sorella, ...

Crystal Palace a raté Alphonso Davies pour un permis de travail

Pas de Palace pour Alphonso. Interrogé par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, le président de Crystal Palace Steve Parish a confié qu'Alphonso Davies aurait pu rejoindre le club londonien il y ...

