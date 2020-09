Whirlpool, il tempo scorre: gli operai in strada a Napoli Est (VIDEO) (Di venerdì 11 settembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il tempo scorre e la data del 31 ottobre si fa sempre più vicina. operai e sindacati in strada a Napoli Est per scongiurare il peggio. Ora però serve che il “governo porti l’unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese”. “Napoli torna a lavoro” gli operai Whirlpool ritornano tra le strade del capoluogo campano contro la chiusura dello stabilimento di via Argine. Intorno alle ore 10 operai e sindacati sono partiti in corteo dalla fabbrica di Ponticelli ed ora stanno percorrendo le strade dell’area orientale di Napoli. A loro seguito gli slogan e cori che accompagnano la lotta ... Leggi su anteprima24

Whirpool, il 31 ottobre è vicino. Il sindacato: «Il Governo che fa?»

In lotta dal primo giugno 2019. Più di quattrocento giorni. E ieri i lavoratori Whirlpool si sono ritrovai a Somma Vesuviana al fianco dei compagni della Dema. Ormai accomunati da un unico inesorabile ...

