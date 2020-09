Verdure quarta gamma: le vendite non ripartono (Di venerdì 11 settembre 2020) Verdure quarta gamma, vendite ancora in calo. Confagricoltura chiede di intervenire con urgenza per un comparto che vale oltre 1 miliardo Il calo di vendite di insalate in busta e, in generale di ortaggi di quarta gamma, è iniziato con il lockdown, quando i consumatori, programmando la spesa per più giorni, avevano orientato i loro… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Verdure quarta Verdure quarta gamma: le vendite non ripartono Corriere Nazionale Insalate in busta: crisi di vendita prosegue anche dopo lockdown

Confagricoltura fa sapere che il 30% delle famiglie ha ridotto i consumi di quarta gamma anche dopo la fase acuta della pandemia, e oltre il 10% di coloro che compravano il prodotto, lo ha abbandonato ...

Consumi: Confagri, verdure in busta giù anche dopo lockdown

Calano ancora le vendite delle verdure pronte in busta, un trend negativo iniziato durante il lockdown che non accenna a riprendersi. Il 30% delle famiglie ha infatti ridotto i consumi di quarta gamma ...

