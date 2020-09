Us Open 2020: Azarenka rimonta Serena Williams e vola in finale, sfiderà Osaka (Di venerdì 11 settembre 2020) La finale degli Us Open 2020 sarà tra Victoria Azarenka e Naomi Osaka. Atto conclusivo identico a quello di Cincinnati, dove la giapponese decise di non scendere in campo per un problema al tendine del ginocchio sinistro. Battute rispettivamente Serena Williams e Jennifer Brady in tre set nella notte italiana di venerdì 11 settembre. LE SEMIFINALI – Partendo dalla semifinale più roboante, arriva la firma di mamma Azarenka contro Serena. Una forma smagliante quella della bielorussa che prosegue dunque la sua striscia di vittorie consecutive centrando la seconda finale di fila. Prova di forza e di carattere, con l’americana capace di dominare il primo set per poi farsi ... Leggi su sportface

Naomi Osaka è scesa in campo per la sua sesta partita allo US Open indossando la sesta mascherina diversa, come aveva promesso a inizio torneo, per continuare nella sua protesta a favore della comunit ...

Us Open, la finale sarà Azarenka-Osaka

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - La finale femminile degli Us Open sarà tra la giapponese Naomi Osaka, n.9 al mondo, e la bielorussa Victoria Azarenka (n.28). La Osaka ha eliminato l'americana Jennifer Bra ...

