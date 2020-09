Una Vita, mascherine e disinfettante in scena: errore o messaggio subliminale? (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli spettatori della soap Una Vita hanno notato che in alcune scene sono stati fatti errori legati alla pandemia in corso. Gel disinfettante e mascherine esistevano già nel 1914, almeno nella ricostruzione storica di Una Vita, la soap spagnola che ha stupito il suo pubblico per errori davvero grossolani. In alcune scene della serie spagnola si notano alcuni dei dispositivi di protezione individuale che abbiamo imparato ad usare in questo periodo di emergenza. Dopo il lockdown molte produzioni sono ripartite sia in Italia che all'estero, sui set sono stati stabiliti dei protocolli da rispettare per eVitare il contagio. La serie Una Vita ambientata nel 1914 ha riservato non poche sorprese all'attento pubblico spagnolo. Sui social iberici molti hanno sottolineato che in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli spettatori della soap Unahanno notato che in alcune scene sono stati fatti errori legati alla pandemia in corso. Gelesistevano già nel 1914, almeno nella ricostruzione storica di Una, la soap spagnola che ha stupito il suo pubblico per errori davvero grossolani. In alcune scene della serie spagnola si notano alcuni dei dispositivi di protezione individuale che abbiamo imparato ad usare in questo periodo di emergenza. Dopo il lockdown molte produzioni sono ripartite sia in Italia che all'estero, sui set sono stati stabiliti dei protocolli da rispettare per ere il contagio. La serie Unaambientata nel 1914 ha riservato non poche sorprese all'attento pubblico spagnolo. Sui social iberici molti hanno sottolineato che in ...

SkyTG24 : #11settembre 2001, una data che il mondo non dimenticherà mai. Nell’attentato terroristico alle #TorriGemelle perse… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - virginiaraggi : Ho deposto una corona presso il monumento dedicato ai Caduti della Montagnola, dove 77 anni fa 53 uomini persero la… - cocochanel8996 : RT @Eust0ma: in quanti a pensare che qualcosa sia andato storto per non aver mai avuto una vita sentimentale quando sicuramente c’è in giro… - LittleA_83 : RT @InCentralPerk: #Venezia77 si chiude in bellezza: con un film commovente e una protagonista meravigliosa, con storie piene di vita e dol… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di venerdì 11 settembre Mediaset Play 20 anni di Santomiele: un cortometraggio per celebrare il fico, il Cilento e un modello d’impresa sostenibile

A Prignano Cilento, sabato 12 settembre (ore 19:30), all’opificio Santomiele si terrà una serata-evento (ingresso solo su invito) pensata per vivere i 20 anni dell’azienda in modo del tutto originale.

Coppa Italia Eccellenza: riparte il calcio anche tra i dilettanti

Dopo le partite a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo anche nel dilettantismo si torna a giocare. Si vedrà cosi rotolare, finalmente, un pallone anche sui manti erbosi dei campi di pr ...

A Prignano Cilento, sabato 12 settembre (ore 19:30), all’opificio Santomiele si terrà una serata-evento (ingresso solo su invito) pensata per vivere i 20 anni dell’azienda in modo del tutto originale.Dopo le partite a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo anche nel dilettantismo si torna a giocare. Si vedrà cosi rotolare, finalmente, un pallone anche sui manti erbosi dei campi di pr ...