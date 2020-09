Sicilia, bimbo soffocato da un rigurgito di latte: muore sotto gli occhi dei genitori (Di venerdì 11 settembre 2020) Dramma a Gela per la morte di un bimbo di appena 4 mesi, soffocato probabilmente da un rigurgito di latte. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Gela, bimbo di 4 mesi soffocato da rigurgito di latte Secondo le prime informazioni, il neonato aveva … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

TgrRai : RT @TgrSicilia: Caso Evan, audio delle botte subite dal bimbo ascoltati solo dopo la morte - TGR Sicilia - Siciliano741 : RT @TgrSicilia: Caso Evan, audio delle botte subite dal bimbo ascoltati solo dopo la morte - TGR Sicilia - TgrSicilia : Caso Evan, audio delle botte subite dal bimbo ascoltati solo dopo la morte - TGR Sicilia - adorno_maiani : @chilhavistorai3 Ho seguito il programma e il servizio del povero bimbo, sto contando i casi di genitori o di madri… - arualuas : In Sicilia un bimbo di pochi mesi ammazzato di botte dal convivente della madre. Nonostante le denunce del padre, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia bimbo

Un bimbo di 4 mesi è morto in culla dopo che la mamma lo aveva fatto mangiare. Sembra che sia stato soffocato dal latte. La tragedia è avvenuta in Sicilia il 10 settembre scorso. Il piccolo è giunto ...Un bimbo di 4 mesi è morto a Gela a causa di un soffocamento da latte. Il piccolo è giunto già cadavere all'ospedale "Vittorio Emanuele", nonostante le corse disperate dei genitori per tentare di salv ...