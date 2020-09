Scuola: presidi, se uno studente è assente rendere obbligatorio certificato medico al rientro (Di venerdì 11 settembre 2020) Se uno studente si assenta e la Scuola non sa il perché (ovvero non rientra nei casi Covid, ndr) potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale, spiega l'Associazione Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 settembre 2020) Se unosi assenta e lanon sa il perché (ovvero non rientra nei casi Covid, ndr) potrebbe avere anche il virus ma se nessunlo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale, spiega l'Associazione

NicolaPorro : #Scuola, per #Conte si riparte il 14 settembre, per i presidi no. Continua la beffa degli 11 milioni buttati per le… - Agenzia_Ansa : Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono… - matteosalvinimi : Non è per colpa della sfortuna, ma perché l’Italia ha il peggior ministro della storia che la scuola italiana ricor… - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Scuola, i presidi chiedono il certificato medico obbligatorio dopo 3 giorni di assenza - LBaroncino : RT @lofioramonti: .@PiazzapulitaLA7 servizi che dimostrano come la politica abbia trascurato la Scuola anche in questa fase di #COVID19. Si… -