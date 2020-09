Scuola: Lupi, 'basta propaganda, servono pacchi mascherine' (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Ricevo una lettera da genitori e insegnanti dell'Istituto comprensivo statale Padre Pino Puglisi di Buccinasco, 1090 studenti dall'asilo alle elementari, che hanno ricevuto oggi le mascherine promesse dal ministro Azzolina e dal commissario straordinario Arcuri: sono 790, formato per i bambini di 6 ai 10 anni. Prima domanda che mi rivolgono e che giro al ministro e al commissario: ma sanno che età hanno i ragazzi delle medie? Seconda domanda: se come da prescrizione la mascherina va cambiata ogni quattro ore, e i bambini dell'asilo e molti delle elementari si fermano anche il pomeriggio, a che cosa ci servono 790 mascherine? Terza domanda: come facciamo a decidere lunedì, visto che non ci bastano, a chi darle e a chi no? E il giorno dopo che facciamo? E che cosa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Ricevo una lettera da genitori e insegnanti dell'Istituto comprensivo statale Padre Pino Puglisi di Buccinasco, 1090 studenti dall'asilo alle elementari, che hanno ricevuto oggi lepromesse dal ministro Azzolina e dal commissario straordinario Arcuri: sono 790, formato per i bambini di 6 ai 10 anni. Prima domanda che mi rivolgono e che giro al ministro e al commissario: ma sanno che età hanno i ragazzi delle medie? Seconda domanda: se come da prescrizione la mascherina va cambiata ogni quattro ore, e i bambini dell'asilo e molti delle elementari si fermano anche il pomeriggio, a che cosa ci790? Terza domanda: come facciamo a decidere lunedì, visto che non cino, a chi darle e a chi no? E il giorno dopo che facciamo? E che cosa ...

FerroNano : RT @MraCnz: @brunopistolese Scuole private,sanità privata,#Lupi tagliati lo stipendio insieme ai tuoi amici e dateli alla scuola privata,se… - Valedance11 : RT @Unomattina: A #Unomattina @Maurizio_Lupi :'Investire per la scuola è solo comprare i banchi? Si sapeva di dover riaprire sei mei fa. Sm… - Profilo3Marco : RT @Unomattina: A #Unomattina @Maurizio_Lupi :'Investire per la scuola è solo comprare i banchi? Si sapeva di dover riaprire sei mei fa. Sm… - AnnaLu68097816 : RT @tempoweb: Il deputato Maurizio #Lupi attacca #Azzolina: 'Riapre le scuole con una superficialità incredibile' (GUARDA IL VIDEO) #scuola… - giovi_bi : @Maurizio_Lupi Allarmismo del Governo? Ma se tutti i giorni andate in tv a denigrarne l'operato e mettere paura agl… -