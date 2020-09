Scuola | ci mancava la polemica sulla febbre Va misurata a casa o in classe?

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Lunedì riapre lama sul rientro inin sicurezza è ancora caos. Come se non bastassero i problemi causati dal ritardo colpevole del governo giallofucsia sul fronte dei banchi monoposto, delle mascherine, della mancanza di personale, dei supplenti per i prof che hanno chiesto l’esonero, ora scoppia lamisurazione delle temperatura prima di entrare in. Allo stato attuale è previsto che lasiae che i genitori degli studenti minorenni dichiarino – annotandolo sul diario – che i figli stanno bene e possono entrare a. Ma contro la decisione del governo di coinvolgere le famiglie si scaglia il fronte dei governatori ...

babifar22 : RT @Lem_e_Laika: Avevo nove anni, erano i primi giorni di settembre e mancava poco all'inizio della scuola. Verso l'ora di pranzo mio padre… - sestoparagrafo : RT @Lem_e_Laika: Avevo nove anni, erano i primi giorni di settembre e mancava poco all'inizio della scuola. Verso l'ora di pranzo mio padre… - strafui : RT @Lem_e_Laika: Avevo nove anni, erano i primi giorni di settembre e mancava poco all'inizio della scuola. Verso l'ora di pranzo mio padre… - Lem_e_Laika : Avevo nove anni, erano i primi giorni di settembre e mancava poco all'inizio della scuola. Verso l'ora di pranzo mi… - Artemisthea84 : @Berengario85 Avevo 17 anni, mancava ancora qualche giorno all'inizio della scuola. In camera mia con mia sorella p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mancava

Il Primato Nazionale

ROMA Studenti in piazza contro il governo il 25 e 26 settembre. "La scuola in questo Paese ripartirà in condizioni disastrose: manca un piano di riapertura chiaro e non ci sono risposte concrete ad ...«C’è un obbligo di fronte al quale non possiamo esimerci ed è quello di nominare il responsabile anti-Covid, un ruolo che può essere ricoperto sia da un amministrativo che da un docente ma sto avendo ...