Risse, spaccio e lesioni, i fratelli Bianchi erano picchiatori abituali. L’ipotesi dell’omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) Devono rispondere di altri reati davanti alla procura di Velletri, Marco e Gabriele Bianchi, i due picchiatori, adesso detenuti a Rebibbia e accusati di avere ucciso senza motivo, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, Willy Monteiro Duarte. Cinque i procedimenti aperti a carico del più giovane dei due, Marco, tre quelli in cui risulta … L'articolo Risse, spaccio e lesioni, i fratelli Bianchi erano picchiatori abituali. L’ipotesi dell’omicidio volontario Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Willy ucciso a pugni da 2 fratelli. Spaccio e risse: le notti di quei ragazzi con il culto della violenza - Tg3web : Spaccio, risse e denunce: la vita violenta dei quattro giovani in carcere per il brutale omicidio di Willy a Collef… - Destradipopolo : ABITI GRIFFATI, VIAGGI, OROLOGI D’ORO, MA SONO NULLATENENTI: LA BELLA VITA DEGLI ASSASSINI DI #WillyMonteiro ALBER… - FrancescoPonzin : RT @cvrpenoctem: Gli stessi pub in cui regnano spaccio e le risse da la colpa ai 'valori', alla musica, addirittura le serie tv. Il nostro… - FrancescoPonzin : RT @cvrpenoctem: La stessa sera, poche ore prima, C0ll3ferr0 era piena di volanti. Sanno che in quel punto, ogni giorno (soprattutto il sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Risse spaccio Willy Monteiro, risse, stupefacenti e lesioni: otto fascicoli sui picchiatori aperti dalla procura di Velletri Il Messaggero Willy Monteiro, risse, stupefacenti e lesioni: otto fascicoli sui picchiatori aperti dalla procura di Velletri

Devono rispondere di altri reati davanti alla procura di Velletri, Marco e Gabriele Bianchi, i due picchiatori, adesso detenuti a Rebibbia e accusati di avere ucciso senza motivo, insieme a Mario Pinc ...

Cavallasca, arrestato il rapper Sciglio Mc per spaccio di cocaina

Aveva provato a fingere di essere un pizzaiolo. Il rapper Sciglio Mc però non sembrerebbe essere riuscito a sfuggire ai controlli della Squadra Mobile di Como ed è stato arrestato per detenzione di ci ...

Devono rispondere di altri reati davanti alla procura di Velletri, Marco e Gabriele Bianchi, i due picchiatori, adesso detenuti a Rebibbia e accusati di avere ucciso senza motivo, insieme a Mario Pinc ...Aveva provato a fingere di essere un pizzaiolo. Il rapper Sciglio Mc però non sembrerebbe essere riuscito a sfuggire ai controlli della Squadra Mobile di Como ed è stato arrestato per detenzione di ci ...