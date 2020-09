Riaperto tratto autostradale della A4 San Donà di Piave – Meolo in direzione Venezia (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ stato Riaperto alle ore 12,30 il tratto autostradale della A4 San Donà di Piave – Meolo in direzione Venezia, dove questa mattina un mezzo pesante si è rovesciato. L’incidente è avvenuto nel tratto a tre corsie. Ora è percorribile la corsia di sorpasso e si sta facendo il possibile per riaprire quanto prima anche la corsia centrale e quella di marcia. Le operazioni per liberare la carreggiata si sono rivelate piuttosto complesse. Nello schianto l’autotreno ha perso il carico di polvere di cemento. Oltre alla rimozione del mezzo si è dovuto provvedere, quindi, anche alla pulizia dell’asfalto. E’ rimasta inoltre danneggiata la barriera di sicurezza laterale per un ... Leggi su udine20 (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ statoalle ore 12,30 ilA4 San Donà diin, dove questa mattina un mezzo pesante si è rovesciato. L’incidente è avvenuto nela tre corsie. Ora è percorribile la corsia di sorpasso e si sta facendo il possibile per riaprire quanto prima anche la corsia centrale e quella di marcia. Le operazioni per liberare la carreggiata si sono rivelate piuttosto complesse. Nello schianto l’autotreno ha perso il carico di polvere di cemento. Oltre alla rimozione del mezzo si è dovuto provvedere, quindi, anche alla pulizia dell’asfalto. E’ rimasta inoltre danneggiata la barriera di sicurezza laterale per un ...

ComuneEmpoli : #VIABILITÀ #FIPILI Dopo l'incidente avvenuto lungo la superstrada, in direzione Livorno, è stato riaperto alla circ… - muoversintoscan : Riaperto il tratto chiuso. Restano 5 km di coda tra Empoli ed #Empoli est in direzione mare #viabiliTOS - IlFriuli : AGGIORNAMENTO. Tratto riaperto alle 12.30 - LuceverdeRadio : [AGG] A4 Torino Trieste ?Riaperto svincolo San Donà - Corsia di marcia chiusa nel tratto compreso tra San Donà Di… - ComuneCanosaSan : VIA ORNI RIAPERTA. Si comunica che il tratto di strada di Via Orni interessato dal rifacimento del manto stradale… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperto tratto Sant'Agata sul Santerno. Riapertura delle scuole, chiuso al traffico un tratto di via Roma ravennanotizie.it Tir si rovescia, A4 riaperta nel tratto San Donà di Piave – Meolo dopo l'incidente

Un mezzo che trasportava blocchi di cemento si è ribaltato in seguito a un incidente le cui cause sono ancora da chiarire. Buona parte del carico riversato sulla carreggiata. Autista in ospedale. Usci ...

Tangenziale di Catania temporaneamente chiusa per ordigno bellico

CATANIA - La Tangenziale Ovest di Catania intorno alle 15 di oggi è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Il tratto interessato alla chius ...

Un mezzo che trasportava blocchi di cemento si è ribaltato in seguito a un incidente le cui cause sono ancora da chiarire. Buona parte del carico riversato sulla carreggiata. Autista in ospedale. Usci ...CATANIA - La Tangenziale Ovest di Catania intorno alle 15 di oggi è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Il tratto interessato alla chius ...