Psg | Florenzi | «Onorato di giocare insieme ai migliori calciatori del mondo»

Il neo acquisto del Psg, Alessandro Florenzi, ha pronunciato le parole da nuovo giocatore del club transalpino Alessandro Florenzi ha pronunciato le prime parole da giocatore del Paris Saint-Germain attraverso i canali ufficiali del club transalpino. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono davvero orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Il PSG oggi è uno dei migliori club d'Europa, come confermato anche dalla scorsa finale di Champions League. Voglio dare il massimo per questa società e per i suoi tifosi. Abbiamo tante sfide straordinarie davanti a noi in questa stagione. Sarà un piacere e un onore giocare al fianco di alcuni fra i migliori calciatori del mondo»

