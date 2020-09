Previsioni meteo 11 settembre: maltempo in arrivo (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, venerdì 11 settembre: vortice depressionario in avvicinamento all’Italia con piogge su Sardegna, aree di Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche Come preannunciato una goccia fredda di origine atlantica in queste ore si sta avvicinando all’Italia, portando piogge e un lieve calo delle temperature. Nella giornata di oggi infatti lo spostamento verso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

