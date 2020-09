Piero Chiambretti a Verissimo: ‘Sono guarito quando mia madre è morta’ (Di venerdì 11 settembre 2020) Sabato 12 settembre alle ore 16.00 su Canale 5 Piero Chiambretti, ospite a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del Covid-19, malattia dalla quale è guarito ma che gli ha portato via sua mamma: “La vita è fatta di cose bellissime e di tragedie alle quali siamo impreparati. L’esperienza nella sua tragicità mi è stata utile per imparare delle cose: d’ora in poi prenderò la vita con più distacco. Siamo legati a un filo e capisci che tutto è molto relativo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo“. L’esperienza in ospedale con la madre Il conduttore ricorda con dolore la dura esperienza vissuta: “All’inizio io e mia madre ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 11 settembre 2020) Sabato 12 settembre alle ore 16.00 su Canale 5, ospite a, parla per la prima volta in televisione del Covid-19, malattia dalla quale èma che gli ha portato via sua mamma: “La vita è fatta di cose bellissime e di tragedie alle quali siamo impreparati. L’esperienza nella sua tragicità mi è stata utile per imparare delle cose: d’ora in poi prenderò la vita con più distacco. Siamo legati a un filo e capisci che tutto è molto relativo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto perché ne sono uscito a pezzi. Ho toccato il fondo“. L’esperienza in ospedale con laIl conduttore ricorda con dolore la dura esperienza vissuta: “All’inizio io e mia...

