Mantova | Belleli forma giovani ingegneri

(Di venerdì 11 settembre 2020), 11 settembre 2020 - Università e industria a braccetto per dare lavoro atalenti e insieme soddisfare la richiesta di professionalità tecniche proveniente dal mercato. L'esempio ...

L'esempio arriva da Mantova dove la Belleli, storica azienda di meccanica pesante con commesse in tutto il mondo (da quattro anni acquisita dal gruppo Tosto di Chieti) lancia un corso di alta ...Parte il 14 settembre il corso di alta formazione creato dall’azienda con Unimore e Fum. Selezionati in 23 su 100 candidati. Fedeli: «Tra loro il futuro ad di via Taliercio» MANTOVA. Arrivano da tutta ...