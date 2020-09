Luca Onestini torna in tv | inviato per C’è tempo per su Rai 1 e Anna Falchi lo fa spogliare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 settembre 2020) Aveva tranquillizzato i suoi fans dopo l’addio al programma Radiofonico su Rtl102.5 che lo vedeva protagonista con Raffaello Tonon: ci sarebbero state delle novità. Ed ecco chein tv e questa volta con un ruolo da. Lo abbiamo visto al suo debutto oggi 11 settembre 2020 nel programma condotto da Beppe Convertini e, C’èper. Il suo collegamento in diretta da Cesenatico ha inaugurato la puntata di oggi, per chiudere questo fine settimana. Ricordiamo che il programma andrà in onda ancora per altri 10 appuntamenti, prima di lasciare il posto a E’ sempre mezzogiorno, che debutterà il 28 settembre 2020.quindi avrà modo di farsi ...