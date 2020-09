Llorente, doppia opzione per l'addio: restare in Campania o tornare in patria (Di venerdì 11 settembre 2020) Fernando Llorente ed una certezza: l'addio al Napoli in questa sessione di mercato. Del futuro del centravanti arrivato la scorsa estate a parametro zero parla il Corriere del Mezzogiorno, che analizza le offerte per l'ex Tottenham. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Llorente doppia Genoa, doppio colpo: Llorente e Younes Tuttosport Petagna-Napoli, De Laurentiis ha fatto un buon acquisto? I numeri non mentono (quasi) mai

Alcuni calciatori, non si sa per quale motivo, vengono spesso sottovalutati. Sarà per il loro passato in club non di prima fascia o per delle caratteristiche tecniche che magari non rubano immediatame ...

Mercato Genoa, Pavoletti o Llorente per l’attacco

Il Genoa dopo il tris definito ieri sta lavorando per consegnare a Maran un bomber da doppia cifra. Il tecnico ex Cagliari ha bisogno per il suo gioco di un bomber dal fisico importante da piazzare al ...

Alcuni calciatori, non si sa per quale motivo, vengono spesso sottovalutati. Sarà per il loro passato in club non di prima fascia o per delle caratteristiche tecniche che magari non rubano immediatame ...Il Genoa dopo il tris definito ieri sta lavorando per consegnare a Maran un bomber da doppia cifra. Il tecnico ex Cagliari ha bisogno per il suo gioco di un bomber dal fisico importante da piazzare al ...