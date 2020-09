Lapo Elkann: «Gli abusi subiti, le droghe per anestetizzare il dolore» (Di venerdì 11 settembre 2020) Un bambino iperattivo, dislessico, affetto da deficit dell’attenzione. Lapo Elkann ricorda la propria infanzia come una parentesi cupa tra l’oblio del neonato e la paura dell’adolescente. «In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà», ha raccontato a Verissimo, in onda sabato 12 settembre su Canale 5, ha ricordato, facendosi portavoce delle stesse istanze per le quali lotta la sua Fondazione Laps. Leggi su vanityfair

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - SMSNEWSOFFICIAL : Al via la nuova edizione di “Verissimo” con Silvia Toffanin. Ospiti Lapo Elkann, Piero Chiambretti, Alfonso Signori… - Loretta88197243 : Un bel tacer non fu mai scritto!???????? - OdeonZ__ : Lapo Elkann shock: 'A 13 anni subii abusi. Usavo sostanze per sconfiggere il dolore' - NotyourVers : Noi a Lapo Elkann abbiamo sempre voluto bene e ora anche di più ?? -