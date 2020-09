Istat, la disoccupazione cala all'8,3%. Balzo degli inattivi (Di venerdì 11 settembre 2020) L'Istat ha fornito nuovi dati sull'andamento dell 'economia italiana sul fronte dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione è sceso nel secondo trimestre all' 8,3% con un calo di 0,9 punti rispetto ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Istat, nel secondo trimestre crollano gli occupati, -841.000 su base annua - Penultimo6 : RT @claudio_2022: Allarme lavoro, in soli 3 mesi mezzo milione di posti in fumo. Per il governo delle vergogne va tutto bene. - noitre32 : RT @CesareOrtis: #STATESERENI NESSUNO PERDERA' IL LAVORO PER IL #COVID, PAROLA DI #QUAQUARAQUA #CONTE E #GUALTIERI E C'E' ANCORA IL BLOCCO… - vocepolitica : RT @CesareOrtis: #STATESERENI NESSUNO PERDERA' IL LAVORO PER IL #COVID, PAROLA DI #QUAQUARAQUA #CONTE E #GUALTIERI E C'E' ANCORA IL BLOCCO… - CesareOrtis : #STATESERENI NESSUNO PERDERA' IL LAVORO PER IL #COVID, PAROLA DI #QUAQUARAQUA #CONTE E #GUALTIERI E C'E' ANCORA IL… -