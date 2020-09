INVERNO | ipotesi su come sarà FREDDO | o MITE

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 11 settembre 2020) Saltiamo l’Autunno, del quale torneremo a occuparci ripetutamente nel corso delle prossime settimane. Proviamo a capire cosa potrebbe succedere nel corso della stagione invernale, perché qualchesta già circolando e dobbiamo dirvi che non è per nulla incoraggiante. L’ultimoè stato pessimo, non c’è stata un’ondata didegna di tal nome. E’ mancata la neve, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Anche sulle Alpi non ci sono state nevicate consistenti, se non durante la stagione autunnale (il ché è servito a salvare la stagione). Eppure, forse lo ricorderete, i presupposti per qualcosa d’importante c’erano. Si erano creati i presupposti per ondate di gelo potenti, perché il Vortice Polare sembrava allo sbando ...