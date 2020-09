Il referendum delle bugie: alla fine questo taglio dei parlamentari non lo vuole nessuno (Di venerdì 11 settembre 2020) referendum sul taglio dei parlamentari: tutti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono C’è un paradosso che caratterizza il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre, ovvero che tutti i partiti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono. Quasi tutti gli schieramenti sono a favore del Sì, eppure la maggior parte vorrebbe schierarsi con il No. Più che di psicologia inversa, strategia attraverso la quale si induce una persona a fare o dire qualcosa che in realtà non desidera fare, si tratta di una delle tante schizofrenie della politica italiana. A dare un’idea della complessità della cosa c’è il fatto che la riforma, ad esempio, è approdata in Parlamento ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)suldei: tutti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono C’è un paradosso che caratterizza ilsuldeiin programma il 20 e 21 settembre, ovvero che tutti i partiti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono. Quasi tutti gli schieramenti sono a favore del Sì, eppure la maggior parte vorrebbe schierarsi con il No. Più che di psicologia inversa, strategia attraverso la quale si induce una persona a fare o dire qualcosa che in realtà non desidera fare, si tratta di unatante schizofrenie della politica italiana. A dare un’idea della complessità della cosa c’è il fatto che la riforma, ad esempio, è approdata in Parlamento ...

Nello stesso giorno, si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il primo turno delle elezioni amministrative (16 comuni all’interno della Regione). Tra le sei Regioni in cui ...

Il responsabile dell’osservatorio elettorale della Regione Toscana assicura: «Per cittadini e scrutatori voto in sicurezza, mobilitate le unità mobili Usca». Una psichiatra e una sociologa analizzano ...

Nello stesso giorno, si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per il primo turno delle elezioni amministrative (16 comuni all'interno della Regione). Tra le sei Regioni in cui ...